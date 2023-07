Tragedie in Spanje: Nederlandse vader (36) overreden door eigen huurauto in bijzijn gezin

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland: Oekraïense drone neerge­haald in Moskou

Rusland heeft een militaire drone van Oekraïne neergehaald ‘voor die zijn doelen in de buurt van Moskou kon bereiken’, meldt staatspersbureau RIA op gezag van het Russische ministerie van Defensie. En de Oekraïense regering heeft de Internationale Schermfederatie (FIE) opgeroepen om de diskwalificatie van de Oekraïense Olga Charlan terug te draaien. Zij weigerde op het WK in Milaan de Russische Anna Smirnova de hand te schudden en werd daarvoor voor de rest van het toernooi uitgesloten. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.