Tranen vloeien: vader vraagt moeder opnieuw ten huwelijk na vechtscheiding

Jeffrey heeft na het huwelijksaanzoek een inzamelingsactie via GoFundMe opgezet, omdat zijn ouders geen geld hebben voor het huwelijk. ,,Mijn ouders komen beiden van niks'', vertelt hij op de GoFundMe-pagina. ,,Hun eerste huwelijk vond via een actie plaats in een elektronicawinkel, omdat ze te arm waren voor een traditioneel huwelijk. Ze kregen vervolgens acht kinderen, waaronder ik, waarvoor ze alles over hadden.''



,,De hele familie was er kapot van toen hun huwelijk mislukte'', gaat hij verder. ,,Jaren gingen voorbij, waarin ze regelmatig met elkaar in de clinch lagen. Maar toen besloten mijn beide ouders zichzelf te gaan hervinden. Mijn vader ging naar AA-bijeenkomsten en viel kilo's af. Mijn moeder vond haar heil in de natuur. Beiden werken ze nu keihard in de gezondheidszorg en zijn zeer toegewijd aan hun werk.''