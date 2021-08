Transportvliegtuig staat klaar voor Nederlanders op vliegveld Kaboel, evacués in aantocht

,,Er staat momenteel inderdaad een vliegtuig klaar op het vliegveld van Kaboel”, zegt Alex Kranenburg, woordvoerder van het ministerie van Defensie. ,,Het vliegtuig wordt gebruikt door Finland, Noorwegen en Nederland. We weten echter niet wie er in het vliegtuig zitten of er op kunnen.”

Het vliegtuig is een C-17, legt hij uit. ,,Dat is een NAVO-vliegtuig afkomstig van de Heavy Airlift Wing (HAW) in Pápa Airbase, Hongarije. Vanuit die basis kunnen NAVO-lidstaten gebruik maken van strategisch vrachttransportcapaciteit”.

Het is de tweede poging namens ons land om een evacuatievlucht te sturen. Gisteren werd er ook al een vliegtuig richting Afghanistan gestuurd, maar dat kon toen uiteindelijk niet landen door de lokale veiligheidssituatie op de grond. ,,Dat is nu dus wel gelukt.”

Informatievoorziening lastig

Het toestel wordt ingezet om inwoners van de drie Europese landen uit Afghanistan te evacueren. Zo moeten Nederlanders een Nederlands paspoort kunnen tonen. Het is onduidelijk of het toestel ook wordt ingezet om Afghanen die die landen geholpen hebben, zoals Afghaans ambassadepersoneel of tolken van het leger, te evacueren. Onduidelijk blijft voorlopig ook of het ook gelukt is Nederlanders aan boord te krijgen. ,,De informatievoorziening is zeer lastig”, stelt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Het vliegtuig zal na opstijgen vanuit Kaboel eerst een tussenlanding maken in Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Eindbestemming is Eindhoven airport.

Eerder werd op Twitter melding gemaakt van het vliegtuig door Elisabeth Steenhoven, redacteur van tijdschrift Militaire Spectator, en Guido Blaauw, een voormalig medewerker van een Nederlandse inlichtingendienst. Steenhoven sprak over acht Nederlanders die op weg waren naar het vliegveld. Daaronder een gezin uit Utrecht.

Checkpoints

Het gezin zat in de auto en moest langs allerlei checkpoints van taliban. Dat lukte. Bij het vliegveld aangekomen, vonden de Nederlanders een dichte poort. Nederlandse ambassademedewerkers ter plekke moesten de groep het vliegveld op krijgen.

Eerder vandaag werd in het debat in de Tweede Kamer duidelijk, dat er nog negen Nederlanders in Afghanistan zijn. Er zijn al 500 Afghaanse medewerkers uit het land weggehaald door Nederland. Nog zeker 300 Afghanen zouden moeten worden geëvacueerd.

