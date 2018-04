Treffen Kim en Trump elkaar in Mongolië?

Er moet onder meer beslist worden wáár de gesprekken zullen plaatsvinden: vermoedelijk in een onafhankelijk derde land. Kim Jong-un zou de gesprekken willen houden in zijn hoofdstad, Pyongyang, maar het is niet duidelijk of de Amerikanen dat zien zitten. Donald Trump zou zeer uitkijken naar de ontmoeting die zijn internationale imago behoorlijk kan opvijzelen, maar er zijn wel grenzen.



De Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar is volgens bronnen van CNN geopperd als mogelijke alternatief voor de onderhandelingen. In Ulaanbaatar, uitgesproken en ook wel geschreven als Oelan-Bator, wonen een miljoen mensen. Mongolië heeft een communistische traditie, wat Kim zou schikken. Het land was altijd politiek en economisch afhankelijk van de Sovjet-Unie. Het land is sinds 1990 een democratie, maar kan moeilijk zonder Rusland.