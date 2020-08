Trein ontspoord in Schotland, meerdere zwaargewonden en een dode

VIDEOBij een ontsporing van een trein in Schotland op de route Aberdeen - Dundee zijn meerdere slachtoffers gevallen. De Schotse premier Nicola Sturgeon noemde het incident zeer ernstig en meldt meerdere zwaargewonden. Volgens SkyNews is zeker één persoon om het leven gekomen.

De trein van Abellio Scotrail, een dochter van NS, ontspoorde ongeveer 25 kilometer ten zuidoosten van Aberdeen in de gemeente Stonehaven door nog onbekende oorzaak. Rookwolken op de plek van het ongeluk zijn van grote afstand zichtbaar. Hulpdiensten zijn met zeker dertig voertuigen uitgerukt. Volgens SkyNews zijn er meerdere zwaargewonden gevallen. Zeker een persoon is volgens de nieuwssite om het leven gekomen - naar verluidt de machinist - en gevreesd wordt voor meer doden. Een ziekenhuis in Aberdeen is vrijgemaakt om slachtoffers op te vangen. Er zouden twaalf mensen aan boord zijn geweest - zes medewerkers en zes reizigers.

NS-baas Roger van Boxtel noemde het in een tweet een afschuwelijk treinongeluk, mogelijk veroorzaakt door een aardverschuiving. Volgens ooggetuigen is de aandrijvingsmotor in brand gevlogen.

Nicola Sturgeon, de eerste minister van Schotland, noemt het een ‘extreem serieus incident’. ,,Dit is gebeurd op een locatie die zeer moeilijk bereikbaar is voor de hulpdiensten. We doen er alles aan om de hulpdiensten te ondersteunen en de families die vermoeden dat er dierbaren van hen in de trein zaten.”

Rookwolken zijn van ver te zien. Op de voorgrond de verzamelde hulpdiensten.

Noodweer

Grote delen van Schotland zijn in de nacht van dinsdag op woensdag geteisterd door overstromingen als gevolg van noodweer. Volgens sommige meldingen is de trein, bestaande uit een locomotief en vier rijtuigen, bij een brug ontspoord. De rails waar de trein uit is ontspoord bij Carmont, lopen langs een beek. Stonehaven ligt in een heuvelachtig gebied op de treinroute tussen Aberdeen en Edinburgh en Glasglow en is woensdag voor een deel ondergelopen als gevolg van hevige regenval.

Ook de Britse premier Boris Johnson noemt de ontsporing ‘zeer serieus’. Hij twittert zijn dank aan de aanwezige hulpdiensten. Treinongelukken komen weinig voor in Groot-Brittannië. Het laatste grote ongeluk met een trein vond plaats in 2007.

Een trein bij Aberdeen, Schotland. Foto ter illustratie.

Beelden van het plaatsje Stonehaven, waar de trein ontspoorde.