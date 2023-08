Trein ontspoord in Zweden door gestegen water; Scandinavië getroffen door extreem noodweer

Zowel in Zweden als in buurland Noorwegen bracht stormformatie Hans de afgelopen dagen al zware neerslag met zich mee. Het trein-, veerboot- en luchtverkeer in beide landen ondervond vertragingen, trajectafsluitingen en annuleringen. Ook heel wat wegen kwamen blank te staan.



In de buurt van de Zweedse stad Hudiksvall, zo’n 300 kilometer ten noorden van Stockholm, ontspoorden maandag twee wagons van een passagierstrein door gestegen water. Drie van de ongeveer honderd inzittenden moesten met verwondingen naar het ziekenhuis.



Zondag werden in Zweden meer dan 25.000 blikseminslagen geregistreerd en in Malmö was er volgens radiozender SVT een grote stroomuitval, die meer dan 5000 gezinnen trof. Daarnaast werden er onder andere in de regio Västernorrland tal van ondergelopen kelders en huizen gemeld.