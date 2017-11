Trein rijdt in op spoorwegarbeiders in België: twee doden

'Man die Duitse burgemeester neerstak had politiek motief'

4:42 De burgemeester van de Duitse stad Altena in de deelstaat Noordrijn-Westfalen is maandagavond neergestoken. De burgemeester, Andreas Hollstein, werd in een eettent door een naar verluidt, dronken man met een groot mes in zijn hals gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten levensgevaar.