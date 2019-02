Treinongeluk bij Barcelona: machiniste omgekomen, 95 inzittenden gewond

Reddingswerkers in het noordoosten van Spanje verklaren dat het treinongeluk omstreeks 18.20 uur gebeurde bij Castellagí, tussen de plaatsen Sant Vicenç de Castellet en Manresa, zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Barcelona. Daarbij is de machiniste van een van de treinen omgekomen. In totaal raakten 95 inzittenden gewond bij de aanrijding, waaronder drie zwaargewonden. 100 reizigers brachten het er ongedeerd van af.



De woordvoerder van de Catalaanse burgerbescherming, Joan Gracia, zegt dat ‘een trein op een andere trein is ingereden’. Bij het ongeval zouden twee stadstreinen van de Rodalies-lijn zijn betrokken. De treinen reden op hetzelfde spoor recht op elkaar in. Op foto's is te zien dat een trein uit de rails is gelopen. Het treinverkeer ligt na het ongeval stil. De autoriteiten doen onderzoek naar het ongeval.