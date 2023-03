Treinramp Griekenland: zeker 36 doden, drie dagen van nationale rouw afgekondigd

De botsing vond vlak voor middernacht lokale tijd (23 uur in Nederland) plaats bij de stad Larisa, zo’n 300 kilometer ten noorden van Athene. De passagierstrein was met 342 reizigers en tien bemanningsleden onderweg van de Griekse hoofdstad naar Thessaloniki, de op een na grootste stad van Griekenland. De goederentrein reed in de tegenovergestelde richting. Ze kwamen in botsing bij de uitgang van een kleine tunnel waarboven een snelweg loopt die de twee belangrijkste steden van Griekenland met elkaar verbindt.

,,Het aantal doden staat voorlopig op 36”, zei woordvoerder Vassilis Vathrakogiannis van de Griekse brandweer woensdagmorgen tijdens een korte persbriefing. ,,Er zijn 85 gewonden gevallen van wie 66 werden overgebracht naar het ziekenhuis. Zes van hen liggen op de intensive care”, specificeerde hij, eraan toevoegend dat reddingswerkers nog steeds bezig waren om passagiers te bevrijden uit de beschadigde rijtuigen. Het hoofd van de afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis van Larisa, Apostolos Komnos, zei dat de meeste doden jonge mensen van in de twintig waren.

Acht spoorwegmedewerkers

Volgens de voorzitter van de Griekse Spoorwegvakbond, Yannis Nitsas, bevinden zich onder de dodelijke slachtoffers acht spoorwegmedewerkers, onder wie de machinisten van de goederentrein (2) en die van de passagierstrein (2).

De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De politie hield de stationschef in Larissa tijdelijk vast en riep drie getuigen op voor ondervraging, meldde de publieke omroep ERT. Griekse media spreken van het ‘ergste treinongeluk dat Griekenland ooit heeft gekend’. In 1972 vielen in de buurt van Larisa negentien doden bij een botsing van twee treinen.

Veel studenten

Volgens de gouverneur van de regio Thessalië, Konstantinos Agorastos, was de klap van de botsing van dinsdagavond zo hevig dat de locomotieven van beide treinen en de voorste wagons van de passagierstrein volledig werden vernield. Vier rijtuigen ontspoorden en daarna brak brand uit in minstens twee ervan. Omroep Skai toonde beelden van ontspoorde, verwoeste treinrijtuigen, waarboven dikke rookpluimen hingen. De brandweer rukte met zeventien wagens uit om het vuur te blussen, wat in de loop van de nacht lukte. Ongeveer 250 passagiers werden per bus vervoerd naar hun eindbestemming.

De burgemeester van de nabijgelegen stad Tempi verklaarde op de publieke omroep dat in de passagierstrein veel studenten uit Thessaloniki zaten die na een lang weekend dat het begin markeert van de Grieks-orthodoxe vastentijd terug naar hun stad reisden.

Waarschuwingssystemen

De voorzitter van de Griekse machinistenvakbond OSE spreekt van een ‘onvoorstelbaar ongeluk’. ,,Twee treinen kwamen op hetzelfde spoor terecht en botsten frontaal op elkaar’’, zei Kostas Genidounias na een bezoek aan de plek van de treinramp. Die zou volgens hem voorkomen zijn als de elektronische waarschuwingssystemen voor de machinisten hadden gewerkt.

,,Niets functioneert. Op het gehele traject Athene-Thessaloniki werken we in de handmatige modus”, lichtte hij toe, daarbij benadrukkend dat seinen en verkeerslichten noch de elektronische verkeerscontrole werken. In Athene geeft de stationschef volgens hem groen licht om naar het volgende station te gaan. ,,Deze procedure wordt op ongeveer 15 punten herhaald omdat de systemen van telemonitoring of fotosignalering niet werken.’’

De in 2018 geprivatiseerde Griekse spoorwegmaatschappij Hellenic Train wordt geëxploiteerd door het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato Italiane (FS). Het traject tussen Athene en Thessaloniki is de afgelopen jaren gemoderniseerd. Spoorwegwerkers zeiden op de Griekse omroep Real FM dat er ondanks de modernisering flinke problemen waren met de elektrische coördinatie van de verkeersleiding.

President

De Griekse president Katerina Sakellaropoulou liet woensdag weten dat ze haar bezoek aan Moldavië afbreekt om terug te keren naar Griekenland vanwege het treinongeluk. ,,Helaas moet ik mijn bezoek inkorten om dicht bij mijn volk te zijn, om degenen te steunen die het nodig hebben”, vertelde ze tijdens een persconferentie met president Maia Sandu in de Moldavische hoofdstad Chisinau. ,,Ik betuig mijn medeleven aan degenen die dierbaren hebben verloren of zelf geleden hebben bij deze ramp. Zelfs op dit moment is er een levensreddende operatie gaande om degenen te helpen die in deze dodentrein zitten.”

Haar tweedaagse bezoek aan Moldavië begon woensdagochtend met een ontmoeting met Sandu. Daarna zou Sakellaropoulou ontmoetingen hebben met parlementsleden en regeringsleiders.

De Griekse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd en een vlaginstructie. Op alle overheidsgebouwen wordt de vlag halfstok gehangen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de treinramp. ,,Onze prioriteit ligt nu bij het behandelen van de gewonden, het zoeken en vinden van vermisten tussen de wrakstukken en het bieden van psychologische ondersteuning aan de nabestaanden van de slachtoffers”, zei woordvoerder Giannis Oikonomou.

Volgens de Griekse publieke omroep ERT is premier Kyriakos Mitsotakis onderweg naar de rampplek.

Premier Mark Rutte liet op Twitter weten dat hij zijn Griekse ambtsgenoot Mitsotakis zijn medeleven heeft betuigd. ‘Ik heb hem en de Griekse bevolking veel sterkte gewenst’, schreef hij in een reactie op het ‘verschrikkelijke’ nieuws over het treinongeluk met tientallen doden. ‘Mijn gedachten zijn bij alle slachtoffers en hun nabestaanden’, aldus Rutte.

