Treinstation Parijs ontruimd na brand tijdens protest tegen concert Congolese rapper

Een aantal voertuigen is ten prooi gevallen aan de vlammen. Op beelden is enorm veel rook te zien. Ook stonden er veel omstanders te kijken langs de Seine. ,,Vermijd het gebied en laat de hulpdiensten toe om in te grijpen’’, adviseerde de politie.



Volgens de Parijse politie was het vuur aan het begin van de avond ‘onder controle’, maar toch waren nog vlammen zichtbaar. Op enig moment werd de klokkentoren van het monumentale station zelfs aan het oog onttrokken door de rook.



Oorzaak van de vlammenzee zouden een uit protest in brand gestoken scooter en een aantal vuilcontainers zijn. Demonstranten betoogden bij het station tegen een concert van de Congolese artiest Fally Ipupa, die het regime in Congo zou steunen.



De brand sloeg over naar geparkeerde voertuigen, aldus een politiewoordvoerder. Uit voorzorg werd een ondergronds deel van het station ontruimd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De betoging tegen het optreden van de rapper was aangekondigd, maar werd verboden.