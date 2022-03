‘Treintijgers’ uit lijden verlost: onderweg naar Zuid-Afrika via Amsterdam

Vier tijgers die jarenlang zaten opgesloten in een open wagon in het noorden van Argentinië gaan eindelijk een nieuwe toekomst tegemoet. De dieren zijn via Amsterdam op weg naar hun nieuwe bestemming in Zuid-Afrika. Met hulp van de organisatie Four Paws en een Nederlandse die zich lokaal inzet voor leeuwen en tijgers.

De Argentijnse provincie San Luis was maar liefst vijftien jaar het decor van een ontluisterend beeld: tijgers die opgesloten zaten in een open en verlaten treinwagon. Een rondreizend circus moest destijds zijn twee tijgers noodgedwongen onderbrengen. Dat deed het bij een lokale boer om vervolgens nooit meer terug te keren. De tijgers (nu 18 en 15 jaar) kregen in de tussentijd twee welpen. Zij zijn inmiddels 10 jaar oud. De man die de tijgers opving deed zijn best, maar had geen idee hoe hij de dieren moest verzorgen. Ook omdat het houden van wilde dieren illegaal is in Argentinië informeerde de boer de autoriteiten niet. Jaren en jaren gingen voorbij, terwijl de tijgers in stille gevangenschap leden. Niet zelden was het 40 graden of meer.

Volledig scherm De treinwagon waar de vier tijgers op 75 vierkante meter leefden. © Four Paws / Hristo Vladev

Fysiek afgetakeld

De situatie trok twee jaar geleden de aandacht van de Nederlandse Natasja de Winter die al jaren in Argentinië woont. Zij is verbonden aan de Wildlife Advocates Foundation. Deze stichting hielp eerder bij een succesvolle redding, die gesteund werd door Diergaarde Blijdorp na tussenkomst van Frans en Mariska Bauer. ,,De dieren ‘leefden’ onder erbarmelijke omstandigheden. Ze kregen veel te eentonig eten. Tot voor kort bleven de aangekoekte uitwerpselen liggen en dat veroorzaakte parasieten. Medisch zijn ze nooit gekeurd. Fysiek takelden ze steeds meer af", vertelt De Winter geëmotioneerd. Zo heeft de oudste tijger geen klauwen meer en kampt hij met oog- en nierproblemen.

Volledig scherm © Four Paws / Hristo Vladev

Rennen en spelen

Haar organisatie begon aandacht voor de tijgers te vragen, die op slechts 75 vierkante meter moesten leven. Hulp kwam uiteindelijk van de internationale gerenommeerde organisatie Four Paws die reddingen over de hele wereld faciliteert. De Egyptische dierenarts Amir Khalil voegde zich twee weken geleden bij het inmiddels gearriveerde internationale team. Hij schrok ervan hoe hij de tijgers aantrof. ,,Onacceptabel en zo verdrietig om te zien. Hun kwaliteit van leven is ver onder de maat. Tijgers moeten kunnen bewegen, rennen, spelen en badderen. Dit is absoluut tijgeronwaardig. De jarenlange opsluiting heeft enorme mentale en fysieke gevolgen voor ze", aldus Khalil vanuit San Luis.

Tekst gaat verder onder tweet

Stressvol

Nadat alle papieren en vergunningen in orde waren gemaakt, werden de dieren in aparte transportkratten opgevangen om per vrachtwagen de reis van San Luis naar het internationale vliegveld van Buenos Aires (pakweg 900 kilometer) te maken. Hoewel het eerste gedeelte van de reis goed is gegaan, benadrukt dierenarts Kahlil dat de situatie nog steeds zeer stressvol is voor de tijgers.

Via Amsterdam zullen de dieren vrijdag in Johannesburg landen, waarna zij op weg gaan naar Lionsrock Big Cat Sanctuary. Op die plek leven op dit moment meer dan honderd opgevangen grote katachtige dieren. In Zuid-Afrika zullen Sandro, Mafalda, Gustavo en Messi - allemaal namen met een Argentijnse link - eindelijk weer gras onder hun poten voelen. De Winter: ,,Vooral voor de oudste tijger vind ik dit fantastisch. Hij kan zijn laatste jaren letterlijk weer naar de hemel kijken in plaats van naar het plafond van de wagon.”

Volledig scherm © Four Paws

