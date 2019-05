Troostcolumn na drama Anne Faber nu viraal voor Vlaamse Julie (23)

Sinds de moord op de Belgische Julie Van Espen (23) zoeken mensen op social media massaal troost in de treffende woorden van de in Goor geboren schrijver Tommy Wieringa, neergepend op deze site naar aanleiding van de moord op Anne Faber (25) in 2017. De tekst wordt nog altijd massaal gedeeld.

Wieringa schreef de pakkende tekst ‘Iemands dochter’ op vraag van de redactie van dit nieuwsmedium na de moord op de 25-jarige Anne Faber. De troostcolumn verscheen op 13 oktober 2017, een dag nadat het lichaam van de jonge vrouw uit Utrecht was gevonden in een natuurgebied bij Zeewolde.

Dat gebeurde op aanwijzingen van verdachte Michael P. (27). Hij bekende het meisje te hebben verkracht en vermoord en kreeg daar vorig jaar een gevangenisstraf van 28 jaar voor met tbs en dwangverpleging.

Anne was net als de zaterdag in Antwerpen vermoorde Julie van Espen (23) een frisse jonge blonde vrouw die verdween na een onschuldig fietstochtje en werd vermoord door een veroordeelde zedendelinquent.

Moeilijk

Hoe moeilijk is het om een tekst te schrijven over zo'n vreselijke gebeurtenis? ,,Zo moeilijk dat ik eerst nee zei”, lichtte Wieringa gisteren toe in het programma De Wereld Vandaag op de Vlaamse Radio 1.

,,Toen kreeg ik een idee en zei ik toch ja”, vervolgde de schrijver die zelf twee dochters heeft. ,,Dat maakte mijn engagement vrij direct, iedereen met of zonder kinderen heeft een engagement met zoiets afgrijselijks”, aldus Wieringa, die via zijn uitgeverij te weten kwam dat de tekst massaal werd gedeeld.

‘We zijn voorzichtig met onze dochters. We fietsen met ze naar school, we roepen dat ze rechts van de weg moeten blijven en niet zo moeten slingeren. We brengen hun vriendinnetjes veilig thuis, zoals ook onze eigen dochters veilig thuisgebracht worden. We hangen ze waarschuwingen om als sieraden – niet voor het boze oog maar voor mannen, vooral mannen. In het leven van onze dochters is de gewelddaad vaak een man. Wie dochters heeft, ziet de wereld plots uiteenvallen in slachtoffers en daders.

We zijn voorzichtig met onze dochters.

Maar ze groeien bij je vandaan, net zolang tot ze je niet meer kunnen horen. Ze fietsen nu rond zonder jouw stem in hun rug. Pas in hemelsnaam op, zeg je in de stilte van je gebeden, pas in hemelsnaam op.

Zij zijn allang blij dat ze van onze zorgen zijn verlost. De waarschuwingen, de bezweringen, al die scenario’s. Ze willen vrij zijn en onbezorgd. Zo moeten ze door de wereld kunnen fietsen, en schuilen voor de regen zonder dat iemand met duisternis in zijn hoofd ze opwacht.