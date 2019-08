‘Troostmeisje’ Jan Ruff-O’Herne had sinds ‘44 een hekel aan bloemen

Abrupt einde aan thuisvakan­tie: vandalen snijden zwembad van 50.000 liter kapot

16:29 Voor een gezin uit het Belgische Waasmunster is de zomervakantie in mineur geëindigd. Vandalen sneden in de nacht van dinsdag op woensdag hun zwembad kapot met een mes. Zo’n 50.000 liter water stroomde weg. Kris Truyts, een alleenstaande moeder van drie, reageert boos en aangeslagen. ,,We zijn niet op vakantie gegaan en ik had lang gespaard om mijn kinderen dit zwemplezier te gunnen.’’