Tropische storm Barry verandert langzaam in een orkaan, Louisiana zet zich schrap

Weerbureau Weerplaza meldt dat de kuststrook van Louisiana de komende uren te maken krijgt met enorm veel regen. Daarnaast komt aan de oostkant van Barry een forse stormvloed op gang waarbij enorm veel water wordt gestuwd richting het vasteland. Ook is er de afgelopen dagen al heel veel regen gevallen waardoor met name in delen van New Orleans en omgeving de boel al flink blank staat.



De Mississippi rivier staat al maandenlang zeer hoog en de afgelopen dagen is er door de hevige regenval weer veel water bijgekomen. De verwachting is dat de rivier wel eens de hoogste waterstand van deze eeuw kan bereiken. In het zwaarst getroffen gebied kan nog 300-400 mm water vallen bovenop het water dat al is gevallen. De verwachte stormvloed kan lokaal oplopen naar 1.5 tot 2.0 meter.