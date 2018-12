Trouwe honden verrassen dakloos baasje dat in ziekenhuis belandde

Het is zondag, drie uur ’s nachts. Verpleegster Cris Mamprim is aan het werk in het regionale ziekenhuis Alto Vale in Rio do Sul als een dakloze man binnenkomt. Hij heeft medicatie en behandeling nodig tegen een ziekte waar hij al jaren tegen vecht. Al snel ziet de verpleegster dat de dakloze man niet alleen is. Wie staan daar aan de ziekenhuisdeur op hun baasje te wachten? Vier trouwe viervoeters.



De dakloze César vertelt het personeel dat de honden zijn beste vrienden zijn. Soms eet hij zelf niets, zodat zij zeker genoeg hebben. ,,Hij verzorgt ze duidelijk heel goed”, vertelt Cris aan The Dodo. ,,De honden zo zien staan aan de deur... Dat toont alleen maar aan hoeveel liefde ze krijgen en hoe goed ze verzorgd worden.”



Als baasje César zich weer beter voelt, laat het ziekenhuispersoneel zijn honden binnen, zodat ze bij hem kunnen zijn. César krijgt in het ziekenhuis ook wat te eten. Hij deelt het met de honden. En daarna verdwijnt hij weer in de nacht, samen met zijn kwispelende maatjes.



,,Ik weet niet hoe zijn leven is of waarom hij op straat leeft. Maar ik bewonder het respect en de liefde die hij heeft voor deze dieren. Was iedereen maar zo”, besluit de verpleegster.