Trucker Ingo filmt migranten die zich schuilhouden in Nissans op autotruck

Oud-president Bush sr. per trein naar laatste rustplaats

2:54 De vorige week overleden ex-president van de Verenigde Staten George H.W. Bush is bijgezet in het familiegraf bij zijn presidentiële bibliotheek van de A&M Universiteit in College Station in Texas. Eerder op de dag had de familie in een dienst in de St. Martins Kerk in Houston afscheid genomen van de 41ste president van de VS.