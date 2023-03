Trump aangeklaagd voor betalen zwijggeld aan pornoster, nooit eerder werd een (oud-)president vervolgd

De Amerikaanse oud-president Donald Trump (76) wordt aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford. Dat heeft een speciale jury in Manhattan na stemming besloten. Geen enkele voormalige of zittende Amerikaanse president is ooit strafrechtelijk vervolgd.

Trumps advocaat liet persbureau AP weten op de hoogte te zijn gebracht van de aanklacht door justitie. In een verklaring zei Trump dat hij ‘volledig onschuldig’ was. ,,Dit is politieke vervolging en schaamteloze verkiezingsbemoeienis. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van ons land’’, zei hij. Zijn zoon Eric sprak van een ‘gerechtelijke dwaling zoals die alleen in het mondiale Zuiden voorkomen’. Kort daarna deed Trump een oproep aan zijn supporters om geld te doneren voor zijn juridische verdediging.

‘On-Amerikaans’

Ron DeSantis, de gouverneur van Florida waar Trump woont en net als Trump Republikein, noemt de aanklacht ‘on-Amerikaans’ ,,Florida zal niet meewerken aan een uitleveringsverzoek gezien de twijfelachtige omstandigheden van de officier van justitie in Manhattan en zijn politieke agenda’’, zei hij.

De inhoud van de aanklacht(en) zal de komende dagen officieel bekend worden gemaakt. Volgens CNN bevat de aanklacht van de grand jury 30 overtredingen met betrekking tot bedrijfsfraude. Trump zou in 2016 zijn toenmalige advocaat Michael Cohen opdracht hebben gegeven om 130.000 dollar zwijggeld te betalen aan Daniels, de pornoster die tijdens Trumps verkiezingscampagne beweerde dat ze een affaire met hem had gehad. De betaling van het zwijggeld zou op onwettige wijze zijn gebeurd. Trump won in 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen van Democraat Hillary Clinton.

Zwijggeld

De oud-president heeft de affaire steeds ontkend, maar betaalde het zwijggeld onder de noemer ‘advocatenkosten’ wel in termijnen terug aan Cohen. Mogelijk is ook belasting ontdoken. Trump en zijn advocaten stellen dat hij destijds het slachtoffer was van afpersing door Daniels.

Cohen, die eerder al werd vervolgd voor de kwestie, noemt de aanklacht tegen de Republikein ‘slechts het begin’. ,,Ik troost me dat de uitspraak - ‘Niemand staat boven de wet, ook een president niet’ - waar blijkt te zijn’’, schrijft Cohen, die nu als belangrijkste getuige tegen Trump fungeert, in een verklaring.

Trump gaat zichzelf aangeven

Volgens een van zijn advocaten zal Trump zichzelf dinsdag aangeven voor voorgeleiding, zo schrijft The New York Times. Volgen de krant worden er in New York al de hele week voorbereidingen getroffen voor veiligheidsmaatregelen. Zo zijn metalen versperringen rond de Trump Tower en het gerechtsgebouw geplaatst. In de binnenstad zijn patrouilles van agenten zichtbaar en de politie bereidt zich voor op protesten.

Trump is bezig campagne te voeren in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024. Hij wil dan opnieuw een gooi doen naar het presidentschap. Een aanklacht of veroordeling hoeft hem er niet van te weerhouden zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap, schrijft de krant.

Geen blanco strafblad

Wie president wil worden, hoeft volgens de Amerikaanse grondwet geen blanco strafblad te hebben. Ambtenaren die zijn afgezet en veroordeeld voor ‘zware misdaden en misdragingen’ kunnen wel worden uitgesloten van een toekomstig ambt, maar de Senaat heeft Trump vrijgesproken bij beide afzettingsprocedures.

Donderdag werd ook bekend dat justitie in Amerika bezig is met een onderzoek naar een tweede zaak waarbij Trump zwijggeld zou hebben betaald om een affaire te verhullen. Het gaat om 150.000 dollar voor voormalig Playboy-fotomodel Karen McDougal die zelf beweert dat ze in 2006 een relatie had met Trump, meldt de krant The Wall Street Journal.

Amerikaanse media meldden eerder dat de speciale jury, de Grand Jury, pas na Pasen weer bij elkaar zou komen en dat een besluit over de vervolging van Trump dus nog enige tijd op zich kon laten wachten.

Tegen Trump lopen ook twee strafrechtelijke onderzoeken door een speciale raadsman, die is aangesteld door de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland en één door een lokale aanklager in de Amerikaanse staat Georgia.

