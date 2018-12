Trump begonnen met weghalen Amerikaanse troepen uit Syrië

UpdateDe regering van Donald Trump is begonnen met het terughalen van Amerikaanse militairen uit Syrië. Dat heeft het Witte Huis bevestigd. Het gaat in totaal om ruim tweeduizend militairen. De bedoeling is dat over zestig tot honderd dagen alle manschappen uit Syrië weg zijn.

Het besluit om de troepen terug te halen zou volgens The Washington Post gisteren zijn genomen. De president repte in een tweet al over de Amerikaanse aanwezigheid in Syrië. ,,We hebben Islamitische Staat (IS) in Syrië verslagen, mijn enige reden om daar te zijn gedurende het Trump-presidentschap.’’



Trump heeft in het verleden vaak de wens uitgesproken om zijn troepen uit Syrië weg te halen. De president vindt de missie erg duur en gevaarlijk. Toch werd volgens persbureau Reuters vaak aangenomen dat de Amerikanen ook de komende jaren in het land actief zouden blijven. Zo zouden ze mogelijk proberen te voorkomen dat IS opnieuw de kop zou opsteken.

Kritiek

Het besluit van Trump stuitte meteen op stevige kritiek van Republikeinse partijgenoten. De senatoren Lindsey Graham en Marco Rubio hekelden de beslissing als een grote fout. ,,Terugtrekking uit Syrië is een Obama-achtige fout. IS is niet verslagen”, twitterde Graham. Volgens Rubio is het besluit een ‘ernstige fout die grotere implicaties zal hebben dan alleen voor de strijd tegen IS’.



Ook vanuit Groot-Brittannië klonk kritiek. ,,Trump heeft ongelijk als hij zegt dat IS in Syrië is verslagen. Ik ben het sterk oneens met het standpunt van Trump’’, zei de Britse minister van Defensie Tobias Ellwood.

In de clinch met Turkije