Trump belt nog steeds met onbeveiligde telefoon: ‘China en Rusland luisteren mee’

De Amerikaanse president Trump maakt nog steeds gebruik van zijn oude, onbeveiligde iPhone om met vrienden en kennissen te bellen. Dat meldt de New York Times , die zegt dat Chinese en Russische spionnen tijdens die privégesprekken meeluisteren en waardevolle informatie verzamelen over hoe ze de president en zijn beleid het beste kunnen beïnvloeden.

Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van zijn veiligheidsteam dat zijn privételefoon niet beveiligd is en dus afgeluisterd (kan) worden, blijft Trump - naast de beveiligde lijnen van het Witte Huis en zijn voor presidentieel gebruik beveiligde iPhones - nog steeds zijn eigen oude onbeveiligde iPhone gebruiken voor privéconversaties. Dat melden Amerikaanse veiligheidsbronnen anoniem aan de krant.

Dat de gesprekken die Trump op zijn onbeveiligde toestel voert regelmatig worden afgeluisterd door Chinese spionnen en soms ook door de Russen, is volgens de veiligheidsbronnen bewezen. Trump zou daar ook meermaals van op de hoogte zijn gesteld, maar toch hardnekkig zijn oude telefoon blijven gebruiken. De president zou door zijn team wel steeds zwaarder onder druk gezet worden om de veilige telefoonverbindingen van het Witte Huis vaker te gebruiken.

Geheime informatie

Bronnen binnen het Witte Huis laten weten dat ze ‘alleen maar kunnen hopen dat Trump geen geheime informatie bespreekt terwijl hij met een onbeveiligd toestel belt’. De bronnen die Trumps telefoongebruik anoniem in de krant aanklagen, zeggen dat niet te doen om de president te ondermijnen, maar “uit frustratie over de lakse houding van de president over elektronische veiligheid.”

Vooral de Chinezen lijken erg gefocust te zijn op de privételefoontjes van de president. Volgens de bronnen van de Amerikaanse kant ‘zullen de Chinezen wat ze van de gesprekken leren – hoe Trump denkt, voor welke soort argumenten hij gevoelig is, naar wie hij lijkt te luisteren etc. – inzetten om te voorkomen dat de handelsoorlog tussen China en de VS verder escaleert’.

Beïnvloeding

Uit de gesprekken zouden Chinese spionnen al een lijst hebben kunnen samenstellen met mensen die een grote invloed op de president hebben. De Chinezen hopen die personen in het geheim in te kunnen zetten om de president te beïnvloeden. ,,Dat is als het ware een moderne versie van wat spionnen al decennia lang proberen te doen: Amerikaanse leiders beïnvloeden door een informeel netwerk van prominente zakenmensen en academici te creëren die ideeën in het Witte Huis kunnen brengen", schrijft de krant. ,,Het verschil is alleen dat nu de Chinezen een veel beter idee hebben van wie de meeste invloed over de president heeft en voor welke argumenten hij gevoelig is.”

Ook de Russen zouden regelmatig meeluisteren met Trumps privéconversaties, maar zij zouden dit minder systematisch doen dan de Chinezen, omdat Trump “affiniteit lijkt te hebben met de Russische president Poetin”, aldus een bron.

