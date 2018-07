Trump bespreekt in opgenomen gesprek hoe artikel over affaire in de doofpot kan verdwijnen

In een opgenomen gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn voormalige advocaat Michael Cohen, is te horen hoe Trump met zijn raadsman praat over een artikel waarin een Playboymodel een boekje opendoet over een affaire die het tweetal zou hebben gehad.

Trump lijkt al te weten waar het artikel over gaat en wil niet dat het verschijnt. Hij bespreekt met Cohen manieren waarop het verhaal in de doofpot kan verdwijnen. Eén van zijn suggesties: ,,Betaal contant". Het Witte Huis had eerder met klem ontkend dat Trump wist van een betaling aan het Playboymodel.

Cohen maakte de opnamen in 2016, het jaar dat Trump de presidentsverkiezingen won van Hillary Clinton. De geluidsopnamen werden door Lanny Davis, de advocaat van Cohen, doorgespeeld aan CNN. Bij het kantoor van Cohen werd een paar maanden geleden een inval gedaan door de FBI. Daarbij werden allerlei gegevens in beslag genomen. Aanleiding voor de inval waren twee vermeende affaires van Trump: die met Karen McDougal, en een andere affaire met ex-pornoactrice Stormy Daniels.

Het roddeltijdschrift National Enquirer had een paar weken voor het gesprek tussen Trump en Cohen 150.000 dollar betaald aan ex-Playboymodel Karen McDougal. Zij zegt in 2006 een affaire met Trump te hebben gehad, iets dat Trump ontkent. Een paar weken nadat McDougal was betaald, hadden Trump en Cohen het gesprek dat nu is uitgelekt. Het tijdschrift publiceerde het interview met McDougal uiteindelijk niet.

In de opnamen heeft Cohen het over een financiering' ,,Welke financiering?", vraagt Trump. ,,We zullen moeten betalen", zegt Cohen daarop . Het geluid is niet heel goed, maar Trump zegt 'betaal contant', waarop Cohen direct 'nee, nee', zegt. Daarna oppert Trump een cheque. Volgens Davis bewijst de opname dat Trump niet verbaasd is over het feit dat er geld moet worden betaald om het verhaal over McDougal te laten verdwijnen.

Volgens Trump's huidige advocaat Rudy Giuliani bewijzen de opnamen juist dat Trump alles volgens het boekje heeft gedaan: contante betaling was uitgesloten, alles moest volgens het boekje en dus via cheque.

Met behulp van Cohen betaalde Trump ook Daniels af, met wie hij een affaire zou hebben gehad terwijl hij al getrouwd was met zijn huidige vrouw Melania. Trump ontkent de affaires.