‘Trump betaalde in 20 jaar tijd weinig of helemaal geen belasting’

Ook hangt de uitkomst van een al tien jaar durende auditstrijd met de Internal Revenue Service over de legitimiteit van een belastingteruggave van 72,9 miljoen dollar (zo’n 62,6 miljoen euro) hem boven het hoofd. Trump claimde en ontving dat enorme bedrag nadat hij enorme verliezen had ingebracht. Een ongunstige uitspraak kan de president meer dan 100 miljoen dollar (zo’n 86 miljoen euro) kosten.



Amerikaanse presidenten zijn niet verplicht details over hun persoonlijke financiën vrij te geven, maar sinds Richard Nixon hebben alle presidenten dat wel gedaan. Trump heeft met die traditie gebroken door zijn aangiftes niet te openbaren, een lange strijd daarover te voeren bij rechtbanken en speculaties aan te wakkeren over wat er precies instaat.



Tijdens een persconferentie in het Witte Huis noemde hij het bericht in de krant ‘fake news’. Alan Garten, een advocaat van de Trump organisatie, ontkende het nieuws ook. Hij zei dat de meeste, zo niet alle, feiten in het stuk ‘onnauwkeurig’ waren. In de krant zegt hij dat de president in het verleden ‘tientallen miljoenen dollars’ heeft betaald aan inkomstenbelasting.