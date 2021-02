‘Trump bood Kim Jong-un lift aan in Air Force One’

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een lift aangeboden in de Air Force One. Dat gebeurde volgens een nieuwe documentaire van de BBC na hun top in Vietnam.

De mannen hadden in 2019 in Hanoi gepraat over het Noord-Koreaanse nucleaire programma. De top leidde niet tot een doorbraak, maar wel tot een opmerkelijk aanbod van Trump. Die bood naar verluidt aan de dictator naar huis te vliegen in zijn presidentiële toestel.

Trump wist dat Kim een lange treinreis had moeten maken om naar de top te komen. ,,De president zei: ‘ik kan je in twee uur naar huis brengen’. Kim weigerde”, zei voormalig topmedewerker Matthew Pottinger van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad tegen de BBC.

De toenmalige president zou zelfs de meest ervaren diplomaten hebben verrast met dat aanbod. Als Kim had geaccepteerd, hadden de dictator en zijn medewerkers Air Force One van binnen gezien. Ook had het toestel met Trump dan mogelijk het Noord-Koreaanse luchtruim moeten binnenvliegen. Dat zou tot allerlei veiligheidsproblemen hebben geleid.

Volledig scherm Oud-president Donald Trump en zijn echtgenote Melania net voor instappen van Air Force One, het presidentiële vliegtuig. © EPA

Vastgelopen

Trump zocht tijdens zijn termijn in het Witte Huis historische toenadering tot Noord-Korea. De toenmalige president wilde dat het land zijn atoom- en raketprogramma ontmantelde in ruil voor versoepeling van internationale sancties, maar daar is weinig tot niets van terechtgekomen. Volgens de Verenigde Naties heeft het regime in Pyongyang vorig jaar zijn nucleaire en ballistische raketprogramma’s in stand gehouden en zelfs verder ontwikkeld.

Sinds de top van Hanoi in 2019 zijn de onderhandelingen tussen beide landen vastgelopen. Washington en Pyongyang werden het vooral niet eens over de concessies die Noord-Korea zou moeten doen in ruil voor opheffing van de economische sancties. Mede door die sancties en het sluiten van de grenzen vanwege de coronapandemie kampt het land met een zware economische crisis.

Biden

Daags voor het aantreden van president Joe Biden lanceerde Noord-Korea bij een militaire parade nog een nieuwe langeafstandsraket, die staatsmedia omschreven als ‘het krachtigste wapen ter wereld’. Ook noemde Kim de Verenigde Staten vorige maand de ‘grootste vijand’ van Noord-Korea, toevoegend dat het beleid van Washington ten aanzien van Pyongyang ‘nooit zal veranderen’, ongeacht wie er in het Witte Huis zit.

Waarnemers stellen dat Kim met die dreigende taal en militair machtsvertoon de Amerikanen onder druk wil zetten om weer plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. President Biden beraadt zich nog op zijn Korea-strategie, lieten overheidsfunctionarissen onlangs weten.

Afgelopen oktober presenteerde Kim Jong-un ook al een intercontinentale raket:

