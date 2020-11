Trump: ‘Dit is een schande, het tellen moet stoppen’

President Donald Trump heeft in een toespraak in het Witte Huis de overwinning geclaimd. Daarnaast beschuldigt hij Joe Biden van fraude. Om die reden stapt hij naar het Hooggerechtshof. ‘Het stemmen moet stoppen.’

Tijdens de speech zei Trump: ,,We maakten ons op voor een groot feest, we waren aan het winnen. De resultaten zijn fenomenaal. We waren klaar om te gaan feesten. Mensen zijn massaal gaan stemmen, er zijn records gebroken. We hebben in staten gewonnen waar we niet verwacht hadden te winnen, zoals Florida. We wonnen Ohio, Texas, Georgia, North-Carolina, Pennsylvania. Ze konden ons niet meer inhalen. En we hebben ze niet eens allemaal nodig.”

De feestvreugde werd volgens Trump echter wreed verstoord: ,,Ineens stopte alles. Dit is fraude ten opzichte van het Amerikaanse volk. Dit is een schande. Want eerlijk, wij hebben deze verkiezingen gewonnen. Dus ons doel is om nu de integriteit te garanderen. Wij willen dat de wet op de juiste manier wordt gebruikt, dus we gaan naar het Hooggerechtshof.” Trump lijkt een eind te willen aan het tellen van stemmen: ,,Ik wil niet een stembiljet vinden om 04.00 uur in de nacht en die op de lijst zetten. Het stemmen moet stoppen.”

Nog niet bekend

Hoewel Trump de overwinning claimde in zijn speech, is de uitslag nog verre van bekend. In diverse belangrijke staten moeten namelijk nog miljoenen stemmen worden geteld. Zijn claims over fraude lichtte de huidige president niet verder toe.

Eerder vandaag gaf concurrent Joe Biden al een speech, waarin hij zijn achterban met name opriep om geduld te hebben. ,,We wisten dat vanwege het ongekende grote aantal vroege stemmers, dit een tijdje zou duren. We zullen geduld moeten hebben. Het is pas voorbij als elke stem is geteld.” Biden besloot met: ,,Het is niet aan mij of aan Trump om de uitslag te bepalen, dat is aan het Amerikaanse volk.”

Bekijk hieronder onze video's over de Amerikaanse verkiezingen: