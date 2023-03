Trump doet op eerste campagnebijeenkomst zijn beklag over ‘Stalinistische’ onderzoeken

In New York loopt een onderzoek naar het zwijggeld dat aan een pornoster is betaald die seks zou hebben gehad met Trump. Die betaling gebeurde kort voor de door Trump gewonnen presidentsverkiezingen in 2016. Mogelijk zijn met het zwijggeld de regels over de financiering van de verkiezingscampagne overtreden. Ook wordt onderzocht of de voormalig president geheime documenten heeft achtergehouden en een complot heeft beraamd om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken.