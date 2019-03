Trump dreigt grens met Mexico te sluiten: ‘Ik maak geen grapjes’

,,Als Mexico niet onmiddellijk alle illegale immigranten stopt die de VS willen binnenkomen, zal ik volgende week de grens of grote delen ervan sluiten’’, twitterde Trump. ,,Het zou zo eenvoudig zijn voor Mexico, maar in plaats daarvan pakken ze ons geld aan en ‘praten’.’’ Volgens de verbolgen president verliest zijn land zoveel geld aan de illegale immigratie en drugssmokkel dat het sluiten van de grens juist goed voor de VS zal zijn.



Het Witte Huis wilde niet direct reageren op de vraag of een grenssluiting ook geldt voor vracht- en vliegverkeer met Mexico. Een grootscheepse sluiting zou zware gevolgen hebben voor woongemeenschappen op de grens tussen San Diego tot Zuid-Texas. Maar ook voor supermarkten, fabrieken en andere bedrijven in het gehele land die afhankelijk zijn van de handel met Mexico.



In reactie op de harde taal van Trump heeft de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marcelo Ebrard, gezegd dat zijn land niet op basis van dreigementen handelt. ,,We zijn geweldige buren’’, zei Ebrard. ,,Vraag dat maar aan de anderhalf miljoen Amerikanen die ons land als hun thuis hebben gekozen. De grootste gemeenschap van Amerikanen buiten de VS. Voor hen zijn we ook de beste buur die ze kunnen hebben.’’