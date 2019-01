Trump dreigt Turkije economisch te ‘verwoesten’

,,Tegelijkertijd wil ik ook niet dat de Koerden Turkije provoceren’’, voegde hij daaraan toe. Trump sprak bovendien van een veiligheidszone van 32 kilometer, maar weidde daar niet verder over uit.



De Koerden, die bondgenoot zijn van de VS in het noorden van Syrië, vrezen voor een aanval van Turkije nu de Amerikanen hebben besloten hun troepen terug te trekken.



Ankara beschouwt de Koerdische strijders als terroristen en het verlengde van de in Turkije verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaarde dinsdag dat hij snel stappen zal zetten ‘om deze terreurorganisatie op Syrische bodem te neutraliseren’.



In een reactie op het dreigement van Trump zegt de regering in Ankara dat ‘de VS het partnerschap met Turkije binnen de NAVO moet respecteren’.