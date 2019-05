Trump gaat op strepen staan om publicatie van complete Mueller-rapport te blokkeren

Het Witte Huis zei vandaag dat Trump gebruik maakt van zijn recht om te weigeren het volledige rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller over Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing aan het Congres vrij te geven. De regering verwijst naar het zogenaamde 'executive privilege'. Dit voorrecht beschermt de vertrouwelijkheid van documenten, bijvoorbeeld als de nationale veiligheid in het geding is.



,,De president heeft zijn uitvoerend voorrecht uitgesproken over alle gedagvaarde stukken’’, schreef het ministerie van Justitie vandaag in een brief aan Jerrold Nadler, de voorzitter van het Gerechtelijk Comité van het Huis van Afgevaardigden. ,,Geconfronteerd met het machtsmisbruik van voorzitter Nadler heeft de president geen andere keus dan de bescherming van het privilege in te roepen’’, leest het in een Witte Huis-verklaring.