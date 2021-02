Trump geeft eerste interview na vertrek Witte Huis: ‘Twitter is saai geworden na mijn ban’

Duitse jagers doden ‘probleem­wolf’ niet ver van Nederland­se grens

14 februari Voor het eerst in meer dan honderd jaar is in Duitsland een wolf afgeschoten die boerderijdieren zou hebben gedood. Het gaat om een vrouwtjeswolf uit een roedel die sinds 2018 al zo'n vijfhonderd schapen doodde. Jagers schoten het dier in de nacht van woensdag op donderdag dood, melden Duitse media.