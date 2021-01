‘Trump geeft gratie aan witteboordencriminelen en rapper Lil Wayne’

Op de laatste dag van het presidentschap van Donald Trump wordt nog een serie presidentiële pardons verwacht. Onder degenen die in aanmerking komen voor gratie zitten de omstreden New Yorkse zakenman Sheldon Silver en rapper Lil Wayne.

Volgens CNN en andere Amerikaanse media kunnen enige tientallen mensen op de valreep rekenen op genade van de vertrekkende president. De grootste groep op de lijst zouden witteboordencriminelen zijn. Onder hen de voormalige Democratische topbestuurder Sheldon Silver (76) die twee jaar geleden werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens grootschalige corruptie. Naar verluidt is Silver een zakenrelatie van Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump.

Rapper Lil Wayne is een uitgesproken aanhanger van Donald Trump en ook dat helpt. Vorige maand bekende hij verboden wapenbezit, waardoor hij maximaal tien jaar cel riskeert. Een andere beroemdheid die voor gratie in aanmerking komt, is Sholam Weiss. Deze notoire oplichter verdonkeremaande het spaargeld van 27.000 Amerikanen, wat hem 400 miljoen dollar zou hebben opgeleverd. In 2011 kreeg hij een recordstraf van 835 jaar cel. Volgens The New York Times zouden mensen uit de entourage van Donald Trump geld hebben aangenomen om te bemiddelen voor mensen die op een presidentiële gratie hopen.

Giuliani

De ook alom voor gratie getipte Rudy Giuliani, Trumps spraakmakende adviseur - tegen wie verdenkingen lopen over zijn zakendeal in Oekraïne - verwacht zelf dat hij niet op de lijst zal staan. ,,Ik heb geen gratie nodig. Ik pleeg geen misdaden”, aldus Giuliani in een reactie. Hij sloot niet uit dat ‘vijandige’ openbare aanklagers op hem om politieke redenen zouden proberen te vervolgen. ,,Ik ben bereid dat risico te lopen, en zal ze bestrijden volgens de wet.”

Volledig scherm Donald Trump Jr. © Getty Images

Samen met zijn adviseurs onder wie ook Ivanka Trump en Jared Kushner, zijn dochter en schoonzoon, zou Trump een deel van zijn weekend hebben besteed aan het doornemen van de gegadigden voor gratie. Vandaag zal de president de namen bekend maken, zo is de verwachting. Volgens The New York Times heeft de familie Trump ook gesproken over een mogelijke preventieve gratie voor Trumps beide zoons, Donald Trump Jr. en Eric Trump. Beide riskeren beschuldigingen van fraude. Volgens Trump hebben zijn zoons niets gedaan dus hebben ze ook geen gratie nodig. Er zouden dus geen plannen zijn van Trump om zichzelf gratie te verlenen. Tot woensdagmiddag, wanneer zijn ambtstermijn afloopt zou Trump daartoe alsnog kunnen besluiten.

Smeekbedes

Een groot deel van de gratie is het traditionele presidentiële antwoord op smeekbedes van vrienden en familieleden van veroordeelden. Dat betreft dan onevenredig lange straffen of gerechtelijke dwalingen. Vorige maand schonk Trump gratie aan enige tientallen mensen, onder wie goede bekenden als Roger J. Stone Jr., zijn adviseur en oude vriend; zijn voormalige campagnevoorzitter, Paul J. Manafort; en de vader van zijn schoonzoon, Charles Kushner.

Hij verleende ook gratie voor vier voormalige medewerkers van het huurlingenbedrijf Blackwater. Ze werden in 2007 veroordeeld, omdat ze een bloedbad hadden aangericht onder Iraakse burgers.

Loading… Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Amerikaanse president Trump: