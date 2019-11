Trump geeft ‘Nederlandse’ Conan die IS-leider opspoorde een medaille: ‘Het is een eer’

,,We zijn erg vereerd om Conan hier te mogen huldigen’’, sprak Trump staand voor het Witte Huis de pers toe. ,,We hebben hem een certificaat en een medaille gegeven, die we hier in het Witte Huis ergens een mooi plekje zullen geven.’’



De president gaf aan dat het aanvankelijk het idee was Conan een muilkorf om te doen tijdens de presentatie voor de pers. Maar volgens Trump werd besloten dat niet te doen omdat het de hond wellicht in aanvalsmodus zou brengen. ,,Hij is niet in een slecht humeur vandaag”, aldus de Amerikaan tegen de tientallen aanwezige verslaggevers, cameramannen en leden van tv-ploegen. ,,Dus jullie zijn veilig.”



Hij vertelde dat hij leden van de Amerikaanse speciale troepen had gevraagd of een ongewapende man een kans zou maken tegen Conan. ,,Hun antwoord was ‘nee’.’’



Vice-president Mike Pence toonde zich tijdens de ceremonie een echte hondenvriend, blijkt uit foto’s. Hij keek de hond glimlachend aan toen deze zijn poot omhoog stak en aaide hem meerdere keren vriendelijk over zijn kop. ,,Conan is echt een held’’, aldus Pence.