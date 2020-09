Trump geeft tactiek bloot met controversieel bezoek aan Kenosha: vol in de aanval

honderden arrestaties Kritiek op coronabe­leid galmt door Europa: tienduizen­den mensen demonstre­ren in hoofdste­den

30 augustus Het forse tegengeluid rond de coronamaatregelen galmde zaterdag door diverse hoofdsteden in Europa. In Parijs, Londen en Berlijn kwamen vele duizenden demonstranten bijeen om te demonstreren tegen onder meer de 1,5 metersamenleving en de verplichting om een mondkapje te dragen. Bij schermutselingen in Berlijn zijn tussen de 200 en 300 mensen aangehouden.