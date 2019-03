Trump hakt in op overleden oorlogsheld McCain

Al de hele week heeft Trump het op de overleden senator gemunt. John McCain was de slechtste leerling van zijn klas en had ‘donkere vlekken’ op zijn nalatenschap, zo schreef Trump in het weekend, in boze tweets over onder meer het pikante, onbewezen ‘dossier’ over banden met Rusland en wilde nachten in Moskou. McCain bracht het onder de aandacht van de FBI.



Tijdens een bezoek van de president van Brazilië, Jair Bolsonaro, ging het maandag weer over McCain - Trump was nooit een fan van hem geweest, deelde hij mee. En Trump haalde bij een bezoek aan een tankfabriek in Ohio op woensdag nog eens naar hem uit. Hij had McCain ‘de begrafenis gegeven die hij wilde’, zei de president, en hij ‘kreeg geen dankjewel’. Het had over banen moeten gaan, maar Trump voegde er nog aan toe dat hij McCain nooit had gemogen.