Trump heeft al 100 miljoen opgehaald voor herverkiezing in 2020

'Bekendste pooier van de VS' overleden in eigen bordeel

1:40 De Amerikaanse bordeeleigenaar die zich afficheerde als de 'Trump van Pahrump' en die namens de Republikeinen lid wilde worden van het parlement in de staat Nevada is overleden. Volgens de politie is hij dinsdag dood aangetroffen in een van zijn zaken, de Love Ranch in Crystal. De doodsoorzaak is nog niet bekend.