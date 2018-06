Trump: ik mag mezelf amnestie verlenen

Vrienden en familie nemen in het wit afscheid van ter­reurslacht­of­fer Cyril (22) uit Luik

15:22 Familie, vrienden en de Belgische premier nemen vandaag in Luik afscheid van Cyril Vangriecken. De 22-jarige student werd vorige week dinsdag door schutter Benjamin H. koelbloedig om het leven gebracht in zijn auto. Hij bracht net zijn scriptie naar school en was klaar om af te studeren. Veel rouwenden waren in het wit gekleed.