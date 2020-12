Trump in versneld tempo naar recordaantal executies

Donald Trump is bezig om een omstreden record te vestigen, voordat hij volgende maand het Witte Huis moet verlaten. Hij wordt de president onder wie de meeste executies zijn uitgevoerd in de afgelopen eeuw. Gisteren liet hij voor de tweede keer in 24 uur een zwarte veroordeelde executeren. Dat brengt het aantal uitgevoerde doodstraffen op tien in een jaar tijd.

Trump is bezig met een versnelde ‘executie-estafette’ voor de inauguratie van zijn opvolger Joe Biden, op 20 januari. Democraat Biden is een fervent tegenstander van de doodstraf op federaal niveau. Hij heeft al aangekondigd daar een eind aan te willen maken. Republikein Trump is voorstander. Daarom laat hij in versneld tempo executies uitvoeren.

Gisteren kreeg vrachtwagenchauffeur Alfred Bourgeois (56) de dodelijke injectie toegediend in de Terre Haute-gevangenis in Indiana. Bourgeois is veroordeeld voor misbruik, mishandeling en moord op zijn 2-jarige dochter in 2004.

Het meisje morste met haar plaspotje in haar vaders truck, terwijl hij in Texas aan het parkeren was. Bourgeois sloeg haar daarna met haar hoofd tegen het raam en dashboard.

Vlak voor hij de gifspuit kreeg, ontkende Bourgeois schuldig te zijn. ,,Ik vraag God om diegenen te vergeven die een complot tegen mij hebben gesmeed en vals bewijs hebben ingebracht. Ik heb deze misdaad niet gepleegd.’’

Een dag eerder werd Brandon Bernard (40) terechtgesteld, ook al was er protest gerezen tegen zijn executie. Bernard is als 18-jarig bendelid opgepakt voor moord en werd later ter dood veroordeeld.

Verschillende politici en beroemdheden, waaronder Kim Kardashian, probeerden zijn executie nog te voorkomen. Kardashian belde een uur voor de terechtstelling nog met Bernard.

,,Het was het moeilijkste telefoontje dat ik ooit heb gepleegd. Brandon was zoals altijd onzelfzuchtig en focuste zich op zijn gezin om te zorgen dat zij in orde zijn. Hij zei dat ik niet moest huilen, omdat ons gevecht nog niet voorbij is.’’

Zeventien jaar lang werden op federaal niveau geen doodstraffen uitgevoerd. Tot de Amerikaanse minister van Justitie William Barr in 2019 aankondigde dat de terechtstellingen hervat zouden worden.

In juli vorig jaar werd de eerste doodstraf weer voltrokken. Sindsdien zijn tien personen op verzoek van de regering-Trump geëxecuteerd.

Volgens het Death Penalty Information Center (DPIC) hebben inmiddels 22 van de 50 staten de doodstraf afgeschaft. In drie andere staten geldt een moratorium: de doodstraf wordt er nog wel uitgesproken, maar niet uitgevoerd. Dat was tussen 2003 en 2020 ook het geval op federaal niveau.

Zwangere vrouw

In de tweede week van januari staan nog drie executies gepland. De eerste terdoodveroordeelde is Lisa Montgomery. Zij wurgde in 2004 een zwangere vrouw in Missouri, sneed de baby uit haar buik en ontvoerde het kind. Daarna staat Cory Johnson op de planning, die is veroordeeld voor de moord op zeven mensen bij een drugsdeal.

Dustin John Higgins is de laatste die geëxecuteerd wordt, voordat Biden wordt ingezworen als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Higgins is veroordeeld voor het ontvoeren en laten vermoorden van drie vrouwen in 1996. Hij pleegde de moorden niet zelf, maar gaf zijn medeverdachte daartoe de opdracht.

Als deze drie volgens de planning de gifspuit krijgen, is Trump de president die de afgelopen eeuw de meeste executies heeft laten voltrekken. Hij breekt bovendien met de 130 jaar oude traditie dat geen executies plaatsvinden tijdens de presidentiële overgansperiode. De laatste die dat deed, was president Grover Cleveland in 1890.

