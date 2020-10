Trump kan benoeming opperrechter Barrett bijna vieren

President Trump heeft de conservatieve rechter van het Hof van Beroep gekozen als vervanger van de onlangs overleden, liberale rechter Ruth Bader Ginsburg. Barrett - een protegé van wijlen rechter Antonin Scalia (een oer-conservatief) moet de conservatieve meerderheid van de negen rechters in het Hooggerechtshof verder versterken.

Rechter Barrett, moeder van zeven kinderen, staat te boek als een briljant jurist én als een zeer conservatieve gelovige. Ze heeft tijdens de verschillende vragenrondes in de Senaat over haar aanstelling veel vragen van Democraten over haar geloofsovertuiging ontweken. Ze beloofde dat ze haar persoonlijke overtuigingen (ze is fel tegen abortus) niet zou laten meewegen in haar rechtspraak. Ze wilde verder niet zeggen hoe ze tegen zaken zou aankijken die nog moesten komen. ,,Ik ben hier niet op een missie om de Affordable Care Act (Obamacare) te vernietigen”, zei ze wel tegen de sollicitatiecommissie.

Trots

,,Dit is iets om echt trots op te zijn en om je goed bij te voelen”, aldus Mitch McConnell, de tevreden Republikeinse leider in de Senaat. ,,We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de toekomst van dit land. Veel van wat we de afgelopen vier jaar hebben gedaan, zal vroeg of laat bij volgende verkiezingen ongedaan worden gemaakt. Maar hier zullen ze (lees: Democraten) de komende tijd weinig aan kunnen veranderen.” De gepikeerde Democraten zien dat toch anders. Het zit ze nog steeds hoog dat de destijds ook door de Republikeinen geleide Senaat in het verkiezingsjaar 2016 bot weigerde hoorzittingen te houden voor de toenmalige kandidaat van president Barack Obama, de liberale rechter Merrick Garland. Het argument was toen dat zo'n belangrijke benoeming ongepast zou zijn, zo vlak voor de verkiezingen. De Senatoren wisten zijn benoeming acht maanden tegen te houden.

De Democratische Senaatsleider Chuck Schumer maakte er dit weekeinde weer een groot punt van. ,,Vergeet het niet, Amerika. Vergeet niet wat hier gebeurt.”

Corona

In een soort laatste poging het tij te keren hebben de Democraten vandaag gevraagd of vicepresident Mike Pence wil wegblijven van de belangrijke stemming vanwege ‘gezondheidsrisico’s’ voor de Senatoren. Naaste medewerkers van de vicepresident bleken dit weekeinde besmet met het coronavirus. Pence zelf niet. Hij onderbreekt zijn electorale bijeenkomsten voor Donald Trump om speciaal voor deze stemming terug te keren naar Washington. Volgens de grondwet heeft de vicepresident een ceremoniële functie bij een stemming maar als het spannend mocht worden, kan zijn keuze de doorslag geven.

De Democraten vrezen dat met rechter Barrett het nu zeer conservatieve en katholieke Hooggerechtshof bestaande, liberale wetgeving over onder meer abortus en homohuwelijken gaat aanvechten. Hoewel Schumer en andere democratische Senatoren de juridische kwalificaties van rechter Barrett niet betwijfelen, vinden ze dat het Hooggerechtshof met haar aanstelling niet meer een representatieve afspiegeling is van wat leeft onder de Amerikaanse bevolking. Maar uiteindelijk kunnen Democraten hun Republikeinse collega’s, die grotendeels op één lijn zitten, niet stoppen. Er zijn slechts 51 stemmen nodig om een ​​rechter van het Hooggerechtshof te bevorderen of te bevestigen, en de Republikeinen hebben nu 53 zetels in de Senaat. Democraten hebben er 47. Er zijn tenminste twee Republikeinse Senatoren die twijfelen over de procedure maar de verwachting is dat ze de aanstelling van Barrett ondersteunen.

