Trump kan goed deals sluiten, denkt hijzelf...

Cocaïne booming in Europa, helft komt via Antwerpen binnen

11:25 Europa wordt steeds meer overspoeld met drugs en met name cocaïne. Dat blijkt uit de meer dan één miljoen inbeslagnames van partijen illegale drugs in 2016 in de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen en Turkije. Voor cocaïne ging het alleen al in de EU om 98.000 inbeslagnames. Ook in 2016 zijn in de EU 1,3 miljoen mensen behandeld voor illegaal drugsgebruik.