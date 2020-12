Trump keert onverwacht terug naar Washington en mist daardoor eigen feest in Florida

video Advocaat fietser die meisje (5) knietje gaf: ‘Houding OM is onbegrijpe­lijk’

30 december De advocaat van de fietsende man, die op eerste kerstdag een wandelend meisje (5) liet vallen in de Belgische Ardennen, haalt uit naar de lokale autoriteiten. Volgens advocaat Philippe Culot is de houding van het parket in Luik ‘volstrekt onbegrijpelijk en disproportioneel’. Zijn cliënt bracht een nacht door op het politiebureau.