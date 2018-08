'Trump klaagt over Fed-baas Powell'

Pakje sigaretten kost binnenkort ruim 25 euro in Australië

15:22 Rokers in Australië zullen vanaf 1 september bijna 40 dollar - omgerekend ruim 25 euro - moeten neertellen voor een pakje van 30 sigaretten. Roken is Down Under al langer een dure aangelegenheid. Australië staat bekend als het duurste land ter wereld voor de aankoop van tabaksproducten.