'Trump komt met verklaring over al-Baghdadi’

De geheime missie had plaats in het noordwesten van Syrië. Trump zou daarvoor ongeveer een week geleden toestemming hebben gegeven. Volgens Newsweek is het ministerie van Defensie er "vrij zeker" van dat de IS-leider is gedood.

De missie zou zaterdag zijn uitgevoerd, nadat belangrijke inlichtingen waren binnengekomen. De locatie die de speciale eenheden zijn binnengevallen, werd al langer in de gaten gehouden, meldt Newsweek.

Na afloop van de operatie, twitterde Trump dat "iets heel groots" is gebeurd. Vervolgens meldde het Witte Huis dat Trump zondagmorgen met een "belangrijke verklaring" komt. Dat zal hij om 09.00 uur plaatselijke tijd doen. In Nederland is het dan 14.00 uur.

De terreurleider verscheen in 2014 voor het laatst in het openbaar, toen hij in Mosul het kalifaat uitriep. Drie jaar later circuleerden hardnekkige geruchten over zijn dood. De terroristenleider is meerdere keren doodverklaard, onder meer door Rusland en Iran. Afgelopen april dook hij voor het eerst in vijf jaar weer op in een video.

Over Baghdadi, die zichzelf 'Kalief Ibrahim' noemde, is weinig bekend. De echte naam van de gevreesde terroristenleider is Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri. Hij groeide op in Samarra, ten noorden van Bagdad, en is in 1971 geboren.