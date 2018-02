Trump kondigt nieuwe sancties aan tegen Noord-Korea

Grensgebied in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale

11:36 De kerncentrale in de Duitse deelstaat Nedersaksen, dat grenst aan Groningen, Drenthe en Overijssel, loopt gevaarlijk achter in het updaten van het plan van aanpak in geval van een catastrofe. Dat meldt de Osnabrücker Zeitung.