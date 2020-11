Trump leek te erkennen dat Biden verkiezingen wint, maar noemt overwinning alsnog ‘fake news’

VERKIEZINGEN VS LIVE | Duizenden betogers steunen Trump, justitiemi­nis­ter gevraagd af te zien van onderzoek verkie­zings­frau­de

15:15 Duizenden Trumpaanhangers liepen gisteren mee in de ‘Million MAGA March’ om hun onvrede te uiten over de uitslag van de verkiezingen. Justitieminister Barr is door zestien Amerikaanse openbaar aanklagers gevraagd af te zien van een onderzoek naar vermeende stembusfraude. De aanklagers zien daarvoor geen enkel bewijs. President Trump geeft zijn verlies nog steeds niet toe. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat vooral FVD en PVV-kiezers denken dat er fraude is gepleegd en Trump de verkiezingen won. Alle ontwikkelingen volg je in ons liveblog.