Trump neemt voor het eerst de woorden ‘regering Biden’ in de mond

Vreugde over EU-akkoorden, somberheid over brexit

15:48 Er was een nacht doorhalen voor nodig, maar het is de EU-leiders gelukt om een aantal belangrijke afspraken te maken. Het begon met de goedkeuring van de begroting en ging via sancties voor Turkije naar een klimaatakkoord. Premier Mark Rutte toonde zich verheugd. Er blijft nog wel een enorme spanning hangen rond de brexit.