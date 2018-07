Trump nodigt Poetin uit voor nieuwe top in VS

Vrouw overlijdt tijdens bilvergro­ting, politie jaagt op nep-chi­rurg

19 juli De Braziliaanse politie onderhandelt via tussenpersonen met een voortvluchtige onechte plastisch chirurg in wiens appartement het afgelopen weekend een patiënte bezweek toen haar billen werden vergroot. Hij zou bereid zijn zich over te geven, meldden plaatselijke media in Rio de Janeiro.