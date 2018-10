Trump noemt moord op Saoedische journalist ‘slechtste doofpotoperatie ooit’

,,Hun concept was heel slecht”, aldus de president over de geweldsdaad, die werd gepleegd door een groep Saoedische verdachten. ,,Het was niet goed uitgevoerd en de doofpotoperatie was de slechtste in de geschiedenis van alle doofpotoperaties. Wie met dat idee is afgekomen, zit in de problemen, denk ik. En terecht.”

Journalist Jamal Khashoggi, die onder meer werkzaam was als columnist bij The Washington Post, is op 2 oktober vermoedelijk vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Hoewel Saoedi-Arabië lange tijd heeft ontkend dat de man in het gebouw is omgekomen, hebben de autoriteiten enkele dagen geleden dan toch gezegd dat Khashoggi is gestorven ‘bij een gevecht in het consulaat’.



Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is daar echter niets van waar. Hij beweert dat Saoedi-Arabië de moord op de journalist had voorbereid. Tijdens een persconferentie had hij het over een ‘politieke moord’. Volgens Trump was Erdogan echter te hard voor de Saoedi’s. ,,Hij was redelijk hard tegenover Saoedi-Arabië. Ik wil eerst bewijzen zien”, zegt Trump, die er nog aan toegevoegde dat Saoedi-Arabië een goede bondgenoot van de VS is.