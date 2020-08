Trump onderbreekt abrupt persconferentie na schoten bij Witte Huis

Enkele minuten later keerde Trump weer terug naar de persconferentie. Volgens hem had er buiten het Witte Huis een schietincident plaatsgevonden. De dader, die vermoedelijk gewapend was, is door de veiligheidsdienst beschoten en overmeesterd. De man is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Hoe ernstig hij eraan toe is, is niet bekend. Ook over het motief van de dader is nog niets bekend.