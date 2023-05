Trump ontkent onder ede verkrachtingsaanklacht van schrijfster

Donald Trump ontkent in een op video opgenomen verklaring onder ede dat hij de schrijfster E. Jean Carroll heeft verkracht. De verklaring werd woensdag in de rechtbank aan de jury vertoond tijdens het proces dat de schrijfster tegen de Amerikaanse oud-president heeft aangespannen. ,,Het is het meest belachelijke, walgelijke verhaal”, zegt Trump in de verklaring. ,,Het is gewoon verzonnen.”

De verklaring werd al in oktober vorig jaar opgenomen in aanwezigheid van Carrolls advocaten, maar de inhoud was tot dusverre geheim. Ook na de vertoning in de rechtbank zijn de beelden niet vrijgegeven, maar delen van de tekst zijn opgenomen in de openbare processtukken. Trump heeft de beschuldigingen van Carroll al eerder als ‘leugens’ afgedaan. Hij weigert om in persona in de rechtszaal te getuigen en woont ook de zittingen niet bij.

De 79-jarige Carroll beschuldigt Trump (76) ervan haar in de jaren 90 in de paskamer van een New Yorks warenhuis te hebben verkracht. Ook acht ze hem schuldig aan smaad. Ze is uit op een schadevergoeding voor het psychische leed dat haar zou zijn aangedaan.

Carroll getuigde vorige week uitvoerig over wat er gebeurd zou zijn. Trump verkrachtte haar in een pashokje, aldus de schrijfster in een emotionele getuigenis. Dit heeft haar relaties met mannen voor de rest van haar leven negatief beïnvloed. Dinsdag en woensdag getuigden twee andere vrouwen dat ze in 2005 en 1979 door Trump zijn aangerand. Trumps advocaten zeiden woensdag tegen de rechter dat de verdediging geen getuigen zal oproepen.