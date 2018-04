Trump overweegt zich toch weer aan te sluiten bij handelsverdrag TPP

Trump trok Amerika in januari vorig jaar terug uit het verdrag, het was één van zijn eerste grote daden. Hij hield lang vol dat het voor Amerika gunstiger was om zakendeals met buitenlandse partners per geval te bekijken, omdat dat het land een voordeel zou geven ten opzichte van andere landen. Daar lijkt hij nu toch van terug te komen.



Vanwege de handelsoorlog met China zou hij zijn besluit momenteel heroverwegen. In reactie op Trumps dreigende taal besloot China de importtarieven op Amerikaans varkensvlees te verhogen en ze dreigen hetzelfde te doen met de tarieven voor sojabonen, sorgo (een grassoort), maïs en rundvlees. Tot groot ongenoegen van Amerikaanse boeren. Bijna twee derde van de in Amerika geteelde sojabonen wordt naar China geëxporteerd.