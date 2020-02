Trump roept Afghanen op ‘vredeskans’ na twintig jaar strijd te grijpen

Pompeo had eerder al gemeld dat het geweld in Afghanistan de afgelopen zes dagen fors was verminderd. Daar hadden de Verenigde Staten afspraken met de Taliban over gemaakt. Dat betekent dat zaterdag in Doha een historisch vredesakkoord kan worden gesloten met de opstandelingen.



Trump zegt in een verklaring dat er nu zicht is op een einde aan de oorlog in Afghanistan en het "thuisbrengen van onze troepen". Dat vereist volgens hem wel dat de Taliban en de Afghaanse regering zich houden aan de afspraken.