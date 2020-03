Trump roept noodtoestand uit in VS om coronacrisis: ‘Alle Amerikanen moeten offers brengen’

De ‘national emergency’ is zojuist afgekondigd tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Trump draagt de Amerikaanse staten op hun noodplannen meteen in werking te stellen. De president heeft ook alle ziekenhuizen opgeroepen om over te gaan tot verregaande noodmaatregelen.

Stafford Act

In de strijd tegen het virus gaat Trump een beroep doen op de Stafford Act, een federale noodwet. Zo kan de federale overheid meer steun geven aan staten en gemeenten. ,,De minister van Gezondheidszorg heeft extra bevoegdheden gekregen om sneller maatregelen te kunnen treffen”, aldus Trump.

,,We hebben een nieuwe test goedgekeurd, normaal duurt dat weken, maar nu is het veel sneller gedaan. Zo kunnen we 1,5 miljoen mensen extra testen. Het is echter niet nodig om iedereen te testen. Laat je niet testen als dat niet nodig is.”

Volgens Trump zijn de komende acht weken cruciaal om het virus te verslaan. ,,De komende weken zullen alle Amerikanen offers moeten brengen voor beterschap op lange termijn.”

‘We worden sterker’

Trump belooft in één maand tijd ruim vijf miljoen corona-testkits beschikbaar te stellen. ,,Maar ik vraag me af of we die wel nodig hebben. Dit gaat weer voorbij. We worden sterker. We hebben veel geleerd.”

Momenteel is er in de VS een tekort aan testkits. Daarom zullen verschillende apotheken ‘drive-thru’-tests voorzien waarvoor klanten niet eens uit de auto hoeven te komen.

Trump is gezond

De Amerikaanse overheid gaat bovendien samenwerken met Google, zodat voor Amerikanen sneller duidelijk wordt of ze getest moeten worden en waar dat kan. Google maakt een website waarop te vinden is wanneer je getest moet worden en waar dat kan.

Trump zegt dat hij zelf geen test hoeft te doen. De Braziliaanse president Bolsonaro, die onlangs bij hem op bezoek kwam, is bij nader inzien tóch negatief getest. Bovendien vertoont Trump volgens de arts van het Witte Huis geen verschijnselen die zouden kunnen wijzen op het virus. ,,De tests zijn voor andere mensen bedoeld.”

Keerpunt

De president staat al dagen onder grote druk om uitgebreidere maatregelen te nemen om verspreiding van het virus een halt toe te roepen. De Democraten riepen hem eerder deze week al op gebruik te maken van de Stafford Act.

Door de noodtoestand uit te roepen kan de federale overheid 75 procent van de kosten vergoeden die staten maken bij de hulpverlening. Het gaat volgens de Democraten bijvoorbeeld om uitgaven aan de inzet van hulpverleners of aan vaccinaties of medische voorraden.

Keerpunt

De noodtoestand markeert een symbolisch keerpunt voor Trump, die het coronavirus herhaaldelijk vergeleek met de seizoensgriep en meerdere keren benadrukte dat zijn regering de uitbraak onder controle had. Vandaag laat hij weten trots te zijn op de Verenigde Staten. ,,We hebben veel meer gedaan dan andere landen.”

De president kondigde eergisteren al een inreisverbod aan voor Europeanen die geen vaste verblijfplaats hebben in de Verenigde Staten. Amerikaanse burgers en mensen met een verblijfsvergunning die terugkeren uit Europa worden extra gescreend en moeten twee weken lang in zelf-quarantaine verblijven. De kans bestaat dat er binnenkort ook een inreisverbod komt voor Britten.

Besmettingen

In de VS zijn al meer dan 1.700 besmettingen met het virus bevestigd. Eenenveertig mensen kwamen al om het leven. Volgens critici nam Trump de voorbije weken vooral maatregelen om de economie te beschermen, maar niet om de gezondheid van de burgers te beschermen.

In de loop van de volgende uren zullen er nog meer administratieve maatregelen worden bekendgemaakt.

Eerder noodtoestand

De laatste keer dat Trump de noodtoestand afkondigde, was in januari. Dat deed hij toen voor Puerto Rico, nadat het eiland werd getroffen door een krachtige aardbeving. Daarbij viel zeker een dode en is grote schade aan gebouwen en infrastructuur aangericht. Het Caribische eiland dat onder Amerikaans bestuur staat, werd opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,4

Tijdens een noodtoestand is het eenvoudiger voor de Amerikaanse overheid om hulpgelden voor Puerto Rico te gebruiken. De schade bedroeg zo’n 3 miljard euro.

Noodtoestand om coronavirus Steeds meer landen roepen de noodtoestand uit om het nieuwe coronavirus te bestrijden. Premier Mark Rutte denkt niet dat het hier zover zal komen. ,,Dat is voor Nederland, taxeer ik, niet noodzakelijk”, zei hij tijdens zijn wekelijke persconferentie. De crisisorganisatie is volgens hem op dit moment in staat op basis van de bestaande wet- en regelgeving alle besluiten te nemen. ,,Er is nergens iets geweest in de afgelopen paar weken waar ik dacht; daar zit het staatsbestel of onze staatsinrichting ons in de weg.” De noodtoestand kan regeringen in landen extra volmachten geven om bijvoorbeeld meer geld uit te geven of sneller te kunnen ingrijpen in bepaalde situaties. Onder meer Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen in de strijd tegen het coronavirus.

